Belangrijke driepunter Warnsveldse Boys

Op sportpark ’t Braamveld ontspon zich een matig duel. In het eerste bedrijf was het tam van beide kanten en tastten de brigade elkaar voornamelijk af. Na ruim een kwartier spelen kwamen de bezoekers aan de leiding toen Cas Kemperman de 0-1 tegen de touwen kopte. De thuisploeg rechtte de rug en kregen meer spelaandeel. Dit resulteerde tien minuten voor rust in een strafschop, die door Stijn Obdeijn feilloos werd binnen geschoten: 1-1.

Ook na de thee waren de ploegen gelijkwaardig aan elkaar en vielen er nauwelijks mogelijkheden te noteren. Toch kwam Warnsveldse Boys aan de leiding. Obdeijn werd onnodig en onhandig binnen de beruchte lijnen ten val gebracht. De aanvaller ontfermde zich over deze buitenkans en faalde niet: 2-1. In de slotfase kwamen de Boys niet meer in de problemen, waardoor de overwinning over de streep kon worden getrokken.