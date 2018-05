Beldmans ambitie: in prettige omgeving trainen

Uitgebalanceerd

,,Van december tot eind maart verloren we geen punt, zelfs niet in oefenduels. Daarna vielen in korte tijd vier basisspelers weg en moesten we veel wisselingen doorvoeren. Dat ging ten koste van de resultaten. We worden bijna niet meer gevaarlijk, komen niet meer voor de goal."

Alle zeilen bijzetten

De laatste drie duels gingen verloren, de ploeg moet alle zeilen bijzetten om nog een prijs te pakken. ,,Winnen we de laatste twee duels, dan halen we de nacompetitie. Iedereen hoopt dat we een keer derde klasse spelen, dat kan met deze selectie ook. De groep kan nog jaren vooruit, mits iedereen fit blijft."

Jonge aanwas is er de komende jaren niet. ,,We hebben dit seizoen geen A1, pas volgend jaar weer. Eventuele aanvulling moet komen uit de nieuwbouwwijken. Nee, dat frustreert niet. We zijn gebonden aan het dorp, kunnen prima relativeren. Ik wil hier best tien jaar trainer zijn, heb plezier. Vooruitdenken over een volgende stap heb ik in het voetbal nooit gedaan. Natuurlijk heb ik ambitie. Maar trainen in een prettige omgeving met een groep waar je van op aan kunt, is me heel veel waard."