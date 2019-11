Ben Kin: ‘Het gaat niet meer alleen met eigen jongens’

De Genemuidenaar

,,Genemuiden? Ik kom er bijna elke dag. Samen met mijn zoon Ruben, die bij Staphorst in de selectie voetbalt. We zitten samen 'in de vloeren'. Tapijt, vinyl, laminaat. Daarvoor moeten we heel vaak naar Genemuiden. 's Ochtends drinken we dan koffie met de mensen daar, lekker ouwehoeren over voetbal. Ja, dan gaat het ook al over de wedstrijd van zaterdag. Vroeger waren ze ervan overtuigd dat ze zouden winnen. Nu merk je dat ze in Genemuiden al wat voorzichtiger zijn, haha. Ik kom er machtig vaak en heb er een goede naam. Ook nu ik al jaren assistent-trainer in Staphorst ben. Dat komt ook omdat ik er heel lang heb gevoetbald, van mijn 23ste tot mijn 36ste. Na twee jaar IJVV ging ik naar Genemuiden. Ik kwam achter de spitsen terecht, dat was eigenlijk de positie van Harm van de Belt. Hij zei: 'Jij komt nooit op mijn plek'. Maar ik ging er toch spelen en Harm werd laatste man. In het kampioensjaar, 1989, was ik de topscorer met zeventien doelpunten. Mooi joh."