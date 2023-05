Bergentheim doet goede stap richting klassebehoud, maar is er nog niet: ‘Nog twee finales’

Overzicht Deventer/Zutphen Eefde bijna gedegra­deerd, Teuge zet grote stap richting handhaving en Helios helpt Blauw Wit aan tweede plek

Het seizoen is in de beslissende fase aanbeland. Voor een groot aantal ploegen staat er deze weken het nodige op het spel. Benieuwd naar de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de gespeelde duels? Je vindt ze in onderstaand overzicht.