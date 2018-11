Bergentheim geeft Kloosterhaar geen enkele kans

Zwabberbal velt FC Horst tegen AVW’66

20:04 FC Horst heeft in een gelijk opgaande wedstrijd verloren tegen AVW’66 uit Westervoort, 1-2. De beslissing viel in de slotfase. Daar waar FC Horst de punten in huis leek te houden, sloeg dat in de slotfase om.