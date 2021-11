Bergentheim is drukker met de scheidsrechter dan met zichzelf en gooit zo punten weg tegen Mariënberg

Chiel-Jan Schuldink steekt direct na afloop al de hand in eigen boezem, nadat de Kanaalderby tussen Bergentheim en Mariënberg in een gelijkspel is geëindigd. ,,De eerste helft zijn we heer en meester. We krijgen niet veel kansen, maar we geven ook niks weg. We staan verdiend met 1-0 voor. Dan gaan we zeuren tegen de scheidsrechter en daar profiteren zij van.”