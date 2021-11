Bergentheim is drukker met de scheidsrechter dan met zichzelf en gooit zo punten weg

Chiel-Jan Schuldink steekt direct na afloop al de hand in eigen boezem, nadat de kanaalderby tussen Bergentheim en Mariënberg in 1-1 is geëindigd. ,,De eerste helft zijn we heer en meester. We krijgen niet veel kansen, maar we geven ook niks weg. We staan verdiend met 1-0 voor. Dan gaan we zeuren tegen de scheidsrechter en daar profiteren zij van.”