Bergentheim verstevigt tweede plaats

Het zijn de bezoekers, voorafgaand aan dit seizoen nog aangemerkt als een van de topploegen, die prima van start gaan. Via Mauro Slatius komt Voorwaarts op voorsprong. Slatius is na een voorzet alert en glijdt de bal bij de tweede paal binnen. Amper een minuut later kan het al 0-2 worden, maar na een scrimmage en een bal op de lat gaat de bal huizenhoog over.

Na een matig begin krijgt de thuisploeg het op de rit. Dat resulteert op slag van rust in een grote kans voor goalgetter Ronnie Hakkers. Na een prima actie van rechtsbuiten Jeffry Plaggenmarsch zet Hakkers zijn schoen tegen de bal aan. Zijn inzet gaat jammerlijk tegen de lat.

Na rust zet Bergentheim de toon, en blijft dat doen. Voorwaarts moet in de achteruit. Na zeven minuten spelen in de tweede helft krijgt centrale verdediger Chiel-Jan Schuldink de bal voor z’n voeten. Nadenken hoeft niet; hij ramt de bal snoeihard binnen. Met nog twintig minuten te gaan is het Voorwaartse verzet gebroken, wanneer Hakkers eindelijk zijn treffer maakt, 2-1. Het is alweer z’n achttiende dit seizoen.

Bergentheim blijft op plaats twee staan na de zege en is vijf punten los van nummer drie Hellendoorn. Koploper PH is niet meer in te halen, het gat is dertien punten. Volgende week kan de ploeg van trainer Bert Snippe tegen Juliana ‘32 de tweede periode veroveren.