Bergsma komt voor de derde keer terug naar WVF, nu als hoofd opleidingen

Bergsma (57) is voor de tweede keer als hoofd opleidingen aangesteld in Westenholte, waar hij in de jaren tachtig als speler de hoogtijdagen meemaakte en WVF in 1998 als trainer naar een kampioenschap leidde. Bergsma was ook trainer van IJVV in twee termijnen, maar werkte vooral in de schaduw bij PEC Zwolle, SC Heerenveen en FC Emmen. Hij was vijf seizoenen hoofd opleidingen van HHC Hardenberg (2012/2015 en 2017/2019).