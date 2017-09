Berkum begint vol onzekerheid aan het seizoen

Reikhalzend keek Berkum de afgelopen drie jaar uit naar een rentree in de hoofdklasse, het niveau dat de club ambieert. Maar nu het eindelijk zo ver is lijkt de ploeg er niet klaar niet voor te zijn.

Met angst en beven is wat te dik aangezet, maar dat Berkum met vraagtekens aan de competitie begint staat als een paal boven water. Een hoofdtrainer en bepalende spelers in, of nog maar net uit, de lappenmand zorgen niet voor een ingespeeld elftal en wel wisselvallig spel in de voorbereiding. Het is 'afwachten of...' in plaats van 'uitkijken naar...'

Het verdedigingsduo

De sterkhouders Jasper Bremmer en Jordi Lemmens, die vorig seizoen vrijwel alles speelden, kampen met blessures en áls beiden al bij AZSV aan de start verschijnen, is dat zonder fatsoenlijke voorbereiding. ,,Jordi lijkt het wel te gaan halen, Jasper is afwachten. Die heeft klachten gehad met de hamstring. En dan hebben we ook de langdurig geblesseerde middenvelder Ruud Wellenberg. Dat is toch wel een aderlating", vindt aanvoerder Marc van der Meulen. Naast de blessuregevallen moet Berkum bij de ouverture de geschorste verdediger/middenvelder Jason Huisman missen.

De geblesseerde trainer

Met een 'tackle van achteren' werd Arno Hoekstra tijdens zijn vakantie in het zwembad onderuit gegleden. Onbedoeld, maar wel met de nodige vervelende gevolgen: twee gebroken rugwervels en een hoofdtrainer die een groot deel van de aanloop aan zich voorbij moest laten gaan. En laat dit nou net de periode zijn waarin de ploeg moest worden klaargestoomd voor de hoofdklasse door het spel dynamischer te maken. ,,Dat moet er bij ons in de loop van het seizoen wel ingeslepen worden", beseft Van der Meulen. ,,Het is natuurlijk altijd goed om meerdere stijlen te kunnen spelen. In de hoofdklasse is alles intensiever, dynamischer. Meer afwisseling tussen aanvallers en middenvelders. In de eerste klasse is het vooral: breng je spitsen in stelling. In de hoofdklasse komt er meer bij kijken."

De resultaten

Drie dikke nederlagen afgewisseld met twee dikke overwinningen. Het was wisselvalligheid troef in de oefenduels en dat biedt weinig houvast. Vooral de nederlagen tegen DVS'33 (7-2) en MSC (0-3) gaven stof tot nadenken. In de laatste oefenwedstrijd verloor Berkum, zei het geflatteerd, met 5-1 van collega-hoofdklasser Rijnvogels. ,,Het moet natuurlijk beter, maar ik zie het niet somber in. We hebben veel moeten schuiven en dat kwam het spel niet ten goede", weet Hoekstra. ,,Ik denk niet dat wij er al klaar voor zijn, maar daarin zij wij niet de enige. Het seizoen is lang. Ik denk dat wij echt moeten groeien gedurende de competitie. Maar als ik kijk naar mijn resultaten als trainer dan zijn die altijd gegroeid tijdens het seizoen. Dat verwacht ik nu ook."

De verwachtingen

De vlieger van de vrijuit spelende promovendus die het, zonder druk, op een hoger niveau wil proberen gaat dus voor Berkum niet op. Integendeel. De verwachtingen binnen en buiten sportpark De Vegtlust zijn hooggespannen. Van der Meulen: ,,We willen een stabiele hoofdklasser zijn en we moeten nu laten zien dat we dat kunnen. Ik vind ook dat we gezien ons materiaal verplicht zijn om goed mee te draaien."