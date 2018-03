Berkum deelt in malaise van de topteams

In de vanwege de harde wind ijskoude omstandigheden bracht Berkum in de eerste helft veel te weinig. Sparta kwam niet geheel onverdiend op voorsprong uit een corner. Captain Dennis van der Wal kopte onhoudbaar raak. Berkum kwam niet verder dan wat mogelijkheden na individuele acties. Johnsen Bacuna was een paar keer gevaarlijk en had kort voor de openingstreffer een strafschop moeten krijgen.