Berkum dient Staphorst vervelende nederlaag toe

In de hoofdklasse B is Berkum er zaterdag in geslaagd om Staphorst een nederlaag toe te dienen. Door goals van Chris van der Meulen en Johnsen Bacuna werd het 2-0.

De beginfase was nog het meest spectaculair, want beide ploegen kregen prima kansen. Chris van der Meulen was namens Berkum dichtbij een goal en aan de andere kant lukte het Rob Mijnheer en Martijn Brakke niet om te scoren. De eerste heft bleef dan ook zonder doelpunten.

Waar Staphorst in de eerste helft nog kansen kreeg, was dat in de tweede helft anders. De bezoekers speelden amper iets bij elkaar, terwijl Berkum dat wel deed. Het resulteerde zelfs in een treffer, want Chris van der Meulen bekroonde een solo met een rake schuiver in de lange hoek.

De thuisploeg had daarna niets meer te duchten van Staphorst, dat nog wel een schot van Mijnheer van de lijn gehaald zag worden. Berkum maakte in de blessuretijd via Johnsen Bacuna de 2-0 en dat liet De Vegtlust ontploffen. Een mooie stunt, waardoor Staphorst vervelende schade opliep in de titelstrijd.