Berkum doet het komend seizoen niet voor een bescheiden negende plaats: ‘Er is volop ruimte voor verbetering’

In de afsluitende wedstrijd zag trainer Arno Hoekstra een schouwspel dat prima paste in het seizoen van Berkum. ,,Het was wel een terechte zege voor ons, want in de eerste helft waren we veel beter. We hadden met drie of vier goals van het veld moeten stappen, maar dat laten we na.’' Asse Visscher scoorde weliswaar tweemaal, maar dat kon een spannend tweede bedrijf niet voorkomen. ,,Die tweede helft was het aanzien niet waard. Maar goed, we winnen hem in ieder geval.’'