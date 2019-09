Berkum doet Staphorst pijn met vette nederlaag

Als je na 24 minuten op de klok kijkt, is het haast niet te geloven. Er staat 0-4 voor Berkum en het is nog waar ook. De ploeg van trainer Arno Hoekstra houdt huis op de counter en daar heeft Staphorst geen enkel antwoord op. Het begint na drie minuten als Jonathan van Marle scoort en het stopt 21 minuten later.

Via Johnsen Bacuna wordt het 0-2, na twintig minuten zorgt Thom Kooke voor 0-3 en na 24 minuten is alles al beslist. Opnieuw Bacuna maakt de 0-4 en dat doet pijn op Noorderslag, waar iedereen vooraf nog zo positief was en vooral zin had in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen.

Dat eerste optreden wordt er eentje van de lange adem, omdat het na de 0-4 nergens meer over gaat. Dirk Muis kopt net voor rust de 1-4 binnen, maar in de tweede helft laat Berkum het vooral na om de uitslag groter te maken. Marc van der Meulen kopt nog wel de 1-5 binnen, waarna Marlon Luchtenberg een persoonlijk succesje boekt. Zijn 2-5 zal niemand zich echter herinneren, want wat in Staphorst overblijft is de pijn. Het is een regelrechte afgang.