Berkum doet zichzelf en de buren geen plezier met nederlaag tegen DETO

Kevin Aman tekende in de laatste minuut voor de doorslaggevende treffer in een wedstrijd, die door de enorme ruimtes op het veld in de tweede helft alle kanten op kon. Dat stond in schril contrast tot het eerste deel, waarin Berkum duidelijk de betere ploeg was. Jasper Bremmer scoorde na een hoekschop van Thom Kooke, maar Berkum verzuimde het overwicht uit te drukken in smakelijke cijfers.