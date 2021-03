Berkum en Be Quick’28 ruilen van doelman

Elmali is bezig aan zijn tweede seizoen bij Be Quick’28. Daarvoor speelde de sluitpost bij SC Genemuiden en asv Dronten. Elmali speelde in het profvoetbal drie seizoenen voor FC Emmen, in de jeugd keepte de Zwolse doelman bij PEC Zwolle.

Als vervanger van Elmali heeft Be Quick’28 Niek Bongers aangetrokken. De 25-jarige doelman was dit seizoen een van de keepers in de selectie van hoofdklasser Berkum. Bongers maakte afgelopen zomer de overstap van Go Ahead Kampen naar Berkum. Bij Go Ahead Kampen speelde Bongers zes seizoenen.