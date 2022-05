Berkum en Flevo Boys hunkeren naar ‘sein veilig’

De twee ploegen staan met vierendertig punten in de middenmoot, de Zwollenaren hebben een iets beter doelsaldo. Toch wordt het puntenaantal in beide kampen als te krap ervaren voor ‘sein veilig’. ,,Normaal gesproken kun je het redden met zoveel punten, maar deze competitie steekt net even wat anders in elkaar", oordeelt Berkum-trainer Arno Hoekstra. ,,We zien tal van vreemde uitslagen en dus zullen we zelf alert moeten blijven om nog een paar punten te pakken. Wat dat betreft hebben we het gewoon goed gedaan in Noordscheschut.” De ploeg van Hoekstra duwde met de nipte, maar verdiende overwinning tegenstander Noordscheschut over de balustrade van de hoofdklasse B. Marc van der Meulen werd met een benutte strafschop de matchwinner voor Berkum.

Scherp zijn

Waar Berkum vanuit de onderste regionen op klimt, vond Flevo Boys-trainer Arjen Postma juist dat zijn ploeg tegen AZSV verzuimd had zich veilig te spelen. ,,Meer balbezit, de allergrootste kansen en toch nul punten, doordat zij vanuit het niets wel scoren. Deze nederlaag was echt zwaar onterecht en dat zeg ik niet vaak. Het is vooral zo waardeloos, omdat we na een reeks nederlagen nog altijd niet veilig zijn. We zijn enorm wisselvallig en het ontbreekt ons momenteel aan stabiliteit om de benodigde punten te pakken. Misschien is het ook wel kwaliteit. Dat moet de komende periode maar uitwijzen. Voetballend, zoals vandaag, moet het wel goed komen, want we missen niet elke wedstrijd zoveel kansen. We spelen nu eerst cruciale wedstrijden tegen De Dijk en SDC Putten. Daarin zullen we als Flevo Boys op alle fronten scherp moeten zijn.”