Berkum én Genemuiden kunnen titel in hoofdklasse B pakken

Dat komt vooral door het gestuntel van koploper Eemdijk, dan op eigen veld niet tegen de druk bestand is tegen AZSV (1-2). Omdat Berkum (0-3 bij SDC Putten) en SC Genemuiden (8-2 tegen NSC) wel winnen, is er nog helemaal niks beslist en volgt pas over een week de verlossing.

De huidige stand:

1. Eemdijk 29-55 (+28)

2. Berkum 29-55 (+16)

3. SC Genemuiden 29-53 (+29)

Berkum doet in elk geval wat het moet doen en pakt terecht de punten in Putten dankzij treffers van Bloememdaal, Kooke en Bacuna. ,,Een gelijkspel is volgende week genoeg voor de nacompetitie", weet trainer Arno Hoekstra. En wie weet wat er nog meer in het vat zit.

Uitgerekend een van de twee concurrenten in de titelstrijd, Genemuiden, is dan de tegenstander in Zwolle. Eemdijk, nog altijd de grootste kanshebber, speelt een uitwedstrijd bij reuzendoder Urk. ,,Heel erg gaaf, zo'n laatste speeldag waarop alles beslist gaat worden", vindt verdediger Jordi Lemmens.

SC Genemuiden herstelt zich thuis tegen NSC Nijkerk op indrukwekkende wijze van de 2-1 verliespartij bij CSV Apeldoorn. Mede door Sijmon Eenkhoorn (drie treffers) en topscorer Omar Kavak (drie) wordt het liefst 8-2 in de tapijtstad. Ook Joran Pot komt tot scoren, tweemaal maar liefst.

Hoofdklasse B: SDC Putten-Berkum 0-3 (0-2). 23. Mark Bloemendaal 0-1, 50. Thom Kooke 0-2, 90. Johnsen Bacuna 0-3.