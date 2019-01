Berkum en Schuurman breken na één seizoen

Al verbonden aan SV Voorwaarts in Twello sinds het jaar dat Juliana zich tot koningin liet kronen

13:21 In het jaar dat Juliana zich tot koningin laat kronen, een extremistische hindoe in India Mahatma Gandhi vermoordt en de staat Israël wordt uitgeroepen, sluiten Wim Huisman en Jan Horstink zich aan bij SV Voorwaarts in Twello. Het is 1948. Zeventig jaar later zijn zij nog steeds lid.