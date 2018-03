Berkum en WHC op pad in bekertoernooi

Berkum en DFS zijn elkaar in de competitie al tegengekomen. De formatie van coach Arno Hoekstra won beide duels (3-2 en 0-2). WHC treft in Alverna de nummer voorlaatst in de zondag eerste klasse C (Zuid 1). De Gelderse ploeg had in de vierde ronde de grootste moeite met Dalfsen, dat pas na strafschoppen werd verslagen. Alverna won daarna knap op het veld van Duno (1-2).