Berkum geeft de punten gewoon weg

De formatie van coach Arno Hoekstra doet nog mee in het bekertoernooi, in de kwartfinale is DFS de opponent. Maar Berkum kan zich ook zomaar mengen in de strijd om de titel, met duels tegen Staphorst, Genemuiden en Eemdijk nog op de kalender. De vraag is alleen of iedereen op De Vegtlust daarvan is doordrongen.