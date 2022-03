Berkum geeft geen doelpunten meer weg, daarmee zijn alle positieve punten ook meteen genoemd

‘Fluit maar af’, is de teneur op De Vegtlust als de laatste minuten van de wedstrijd tussen Berkum en HZVV zijn aangebroken. De man van de wedstrijd is bekend, dat is doelman Jasper de Visser. Duidelijker kan niet gesteld worden dat de Zwollenaren met het gelijkspel zonder treffers blijer mogen zijn dan de Drentse opponent. Daar is trainer Arno Hoekstra ook eerlijk over. ,,Op dit moment zit er niet veel meer in dat dit. We creëren ook veel te weinig.’’