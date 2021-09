Berkum geeft Swift op het nippertje genadeklap

,,De derde keeper staat vandaag in de basis”, zegt een toeschouwer van Berkum nerveus voorafgaand aan de wedstrijd. Hij wijst naar Jasper de Visser die verderop warmloopt. De goalie is een jongen van de club en een gekoesterd talent. Waar het normaalgesproken bij warmlopen blijft, verdedigt hij ditmaal het doel van de hoofdklasser.

Fan van Fährmann

De Visser, geboren in 2001, traint al anderhalf jaar mee met de hoofdmacht. Tot een debuut komt het echter nooit. De reden? Keepers Huib Veurink en Stue Hendrikse genieten de voorkeur van trainer Arno Hoekstra. Door blessureleed bij beide keepers krijgt Jasper de Visser tegen Swift eindelijk zijn kans. En De Visser, als jochie al fan van Schalke-goalie Ralf Fährmann, grijpt die kans. Waar menig speler van Berkum onrustig begint aan de wedstrijd, straalt hij juist rust uit. De kwaliteiten van Fährmann zijn, weliswaar op hoofdklasseniveau, terug te zien bij De Visser. Hij duikt in de eerste minuten gretig naar de bal, oogt rustig, is explosief op de goede manier en schiet het balletje constant naar de goede kleur.

Toch gaat het na een klein kwartier mis voor het degelijk spelende Berkum. Een corner zeilt langs alles en iedereen heen en ploft neer op de rug van Swift-speler Tiemen van Hezel. De Visser heeft last van de drukte, waardoor de bal in het doel rolt: 0-1. Het doelpunt is ook zeker te wijten aan het uitermate zwakke verdedigen van de thuisploeg. De Visser baalt zichtbaar en grabbelt de bal uit het net. Gelukkig voor hem doet Johnsen Bacuna drie minuten later iets terug. Bacuna anticipeert op een strakke voorzet in het strafschopgebied en met fenomenaal voetenwerk wipt hij de bal over de lijn: 2-1.

Hosannastemming

Na de rust komt de keeper een aantal keer knap in actie. Eerst tikt hij een afstandsschot weg, daarna gooit hij zich met man en macht voor de bal. Waar menig supporter de eerste helft langs de zijlijn twijfelt over de goalie, heerst in de tweede helft een hosannastemming. Die hosannastemming is compleet wanneer Bacuna een schop krijgt in het strafschopgebied en Chris van der Meulen de strafschop benut: 2-1. Vervolgens houdt Berkum stand.

Tien minuten later valt er nog een rode kaart bij Swift vanwege een horrortackle. De arbiter fluit daarna direct af. Na afloop is De Visser de Man of the Match. Ietwat onwennig neemt hij de bos bloemen in ontvangst en gaat met fans op de foto. ,,Ik stond met een gespannen gevoel op, maar tijdens de wedstrijd verdween dit al snel. De trainer zegt niks toe of ik volgende week weer speel, maar ik vind natuurlijk dat ik het verdien”, zegt hij glunderend.

Degelijk

Voor hem smaakt dit naar meer. En voor Hoekstra? ,,Als jonge jongen je debuut maken en dan blijf je zo rustig… Dat is zijn grootste kwaliteit.” Staat hij er volgende week dus weer in? ,,Dat zien we dan”, zegt de oefenmeester voorzichtig. Berkum oogt degelijk, maar lijkt nog niet op volle oorlogssterkte. Het is in elk geval voldoende voor de winst en de negende plek in de Hoofdklasse B. Volgende week wacht nummer vier, Genemuiden. Daarna weet Berkum pas echt waar het staat.