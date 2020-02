Berkum haalt punt weg bij tiental ACV (1-1)

Ook in Assen moet trainer Arno Hoekstra het doen zonder behoorlijk wat spelers, om allerlei redenen. In de eerste helft heeft dat een matige vertoning tot gevolg. ,,Het was sowieso geen goede wedstrijd. Slordig in de passing, misschien ook wel door de wind”, zegt Hoekstra, die ziet dat de thuisploeg door een eigen goal van Patrick van der Veen op voorsprong komt.

Na rust herstelt Berkum de schade en is er ineens weer van alles mogelijk. ACV moet met tien man verder na een dubbele gele kaart voor Steyn Strijker. De daaropvolgende strafschop wordt benut door Marc van der Meulen en dan aast Berkum toch op de zege. ,,We hebben gevoetbald om te winnen. Ik kan leven met een punt, maar er had misschien ook wel meer ingezeten”, vindt Hoekstra.

De focus bij Berkum gaat nu op de bekerwedstrijd van komende dinsdag (20.00 uur) tegen DOS Kampen. Hoekstra: ,,We kunnen de derde periode nog winnen en de beker. Hopelijk kunnen we een goed resultaat boeken. Daarna is het zaak om snel mensen terug te krijgen.”