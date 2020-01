Berkum herpakt zich met zege in Genemuiden

Berkum begon vorige week zeer slecht aan het duel, na 25 minuten stond het 0-3. Ook in Genemuiden was Berkum in het begin niet bij de les, maar Jermain Baicadila schoot na anderhalve minuut in kansrijke positie naast. Huib Veurink bracht daarna goed redding op een inzet van Omar Kavak.