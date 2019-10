Berkum-icoon Chris van der Meulen wil ‘niet verder afzakken’ en stopt na dit seizoen

De beslissing om te stoppen heeft Van der Meulen, kind van de Zwolse club, een tijdje geleden al genomen. Nog voor het einde van het vorige seizoen. ,,Het is goed zo”, zegt de aanvaller na de gewonnen wedstrijd van Berkum tegen Purmersteijn (3-1). ,,Ik word 36 jaar. Niet dat ik het fysiek of conditioneel niet meer aankan, maar het is gewoon mooi geweest.”