Berkum is ook niet opgewassen tegen hekkensluiter De Dijk

Voor De Dijk was het de eerste overwinning, wat de nederlaag van Berkum nog pijnlijker maakte. Na een klein half uur kwam de ploeg van trainer Arno Hoekstra op achterstand door toedoen van Hussam Dowaah. Jonathan van Marle maakte echter vijf minuten voor rust gelijk, zodat de Zwollenaren in de tweede helft op zoek konden naar de voorsprong en de bijbehorende drie punten.

Niets was echter minder waar. Berkum bleef in de tweede helft droog staan en leek genoegen te moeten nemen met een punt. Tot overmaat van ramp was Berkum zelfs dat ene puntje niet gegund, want in de extra tijd bezorgde Mylan Polman De Dijk de zege, zodat Berkum met lege handen achterbleef.