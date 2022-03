Berkum kan weinig met punt bij De Dijk: ‘Soms heb je wel eens zo’n dag’

,,Je hoopt meer en je verwacht meer”, analyseerde de trainer van de Zwolse hoofdklasser. ,,Het was niet doortastend genoeg. In de eerste helft hebben we nog wel één of twee kansjes gehad, maar die maakten we niet. Na de rust waren de kansen spaarzaam, de keepers hadden eigenlijk een hele makkelijke middag. Er zat bij ons niet genoeg energie in. Soms heb je wel eens zo’n dag.”

Kon Hoekstra dan ergens nog blij zijn met het punt? Er werd toch de nul gehouden. ,,Nee, eigenlijk niet, zo’n trainer ben ik niet. Het is mooi dat we de nul hielden, maar aanvallend hebben we te weinig gebracht. De jongens hebben hun stinkende best gedaan en we waren de bovenliggende partij, maar het was niet goed genoeg. En dan houdt het op”, zei Hoekstra, die liefst zes spelers miste. “Dat is veel he… Heel lastig, maar gelukkig heeft Frank van der Burg weer minuten gemaakt.”