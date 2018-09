Berkum komt niet door de Friese muur

,,Niet verloren'', is de eerste conclusie van Berkum-trainer Raymond Schuurman na de uitwedstrijd in Buitenpost. Maar de coach weet ook dat het anders bekeken kan worden, want de Zwollenaren komen niet door de defensie van de Friezen (0-0).

Of het een goede of een slechte 0-0 is, dat weet Schuurman eigenlijk niet. ,,Het is wel een terechte uitslag. We hebben de hele middag tegen de Friese muur op moeten boksen, maar zijn er niet doorgekomen.''

Waar debutant Buitenpost zich kan richten op het verdedigen van het fort, wordt van Berkum na het afgelopen seizoen meer verwacht. ,,We krijgen de bal en mogen dan wat bedenken. Dat was dit keer alleen niet genoeg, het tempo lag niet hoog genoeg. Ook begrijpelijk, als je onderweg wat polletjes tegenkomt. We hebben wel de nodige kansen gehad, maar misschien waren de mogelijkheden voor Buitenpost nog wel groter.''

Uiteindelijk moeten Berkum en Schuurman berusten in de brilstand. De Zwolse ploeg is ongeslagen, maar heeft in drie duels al wel vier punten gemorst.