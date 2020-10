Berkum koploper in de Hoofdklasse, ook HHC en Genemuiden winnen

Waarom voetballer Basil Camara (27) plots vertrok uit Ermelo: ‘Ineens stonden 6 agenten voor mijn deur’

7:24 De reden achter het vertrek van voetballer Basil Camara (27) vorig seizoen bij DVS’33 in Ermelo kwam nooit naar buiten. Nu, een half jaar later, doet hij één keer zijn verhaal. De geboren Apeldoorner zat tussen zware criminelen een paar weken in de gevangenis. ,,Dit wil ik nooit meer meemaken.’’