Berkum laat zich bijna foppen in Twello, maar bekert ten koste van Voorwaarts toch door

districtsbekerBerkum heeft zich in de achtste finale van de districtsbeker bijna verslikt in Voorwaarts Twello. Tot opluchting van de Zwollenaren werd een 0-2 achterstand weggepoetst. Ook d’Olde Veste’54 heeft zich niet laten foppen door een zondageersteklasser. Batavia’90 schaart zich in het rijtje met grote namen na een 2-0 overwinning.

Toen Berkum binnen het kwartier tegen een 2-0 achterstand aankeek, zal Arno Hoekstra zich wel even achter de oren hebben gekrabd. Tot zijn genoegen zag de leider van het zwart-witte vlaggenschip dat de aansluitingstreffer al in de zeventiende minuut werd gescoord, terwijl de stand in de rust alweer in evenwicht was.

Na een uur spelen mocht Johnson Bacuna het toch al niet zwakke elftal versterken. Het betekende de rentree van de 37-jarige aanvaller, die maandenlang toe heeft moeten kijken. Met Bacuna op het veld trok Berkum ‘gewoon’ de zege binnen de reguliere speeltijd over de streep. Marc van der Meulen was verantwoordelijk voor de winnende treffer, nadat eerder zijn broer Chris ook al had gescoord. De gebroeders nemen het met hun club in de kwartfinale op tegen AZSV uit Aalten.

d’Olde Veste’54 en Batavia’90

Ook d’Olde Veste’54 bekerde verder tegen een zondageersteklasser. In Steenwijk werd GRC Groningen met 2-0 verslagen. Invaller Davy Kuurman was verantwoordelijk van beide geel-blauwe goals. De spits viel na een uur in en had binnen een minuut de openingstreffer in het netje liggen, later tekende hij ook voor de eindstand. ONS Sneek wordt de tegenstander van d’Olde Veste in de kwartfinale.

De bekerdroom van Batavia’90 blijft eveneens levend. Trainer Michel van Oostrum wil serieus voor de trofee strijden en dat liet hij zien tegen Barbaros, dat koploper is in de derde klasse zondag. De Hengeloërs werden met een 2-0 nederlaag huiswaarts gestuurd, de doelpunten werden netjes verdeeld over beide helften. Batavia’90 weet donderdag wat de volgende horde wordt: Beuningse Boys neemt het dan op tegen Bon Boys.

Voor Overwetering zit het bekerduel er wel op. Gedoodverfde favoriet Quick’20 boekte een minimale zege bij de uitdager: in Olst werd het 0-1.

Oost, achtste finale: Voorwaarts Twello - Berkum 2-3 (2-2). 11. Cengizhan Genc 1-0, 13. Nick Linthorst 2-0, 17. Mike van Ekeren 2-1, 45. Chris van der Meulen 2-2, 76. Marc van der Meulen 2-3.

Batavia’90 - Barbaros 2-0 (1-0). 33. Stefanja Davids 1-0, 90. Yordi Grovenstein 2-0.

Overwetering - Quick’20 0-1 (0-1). 41. Cas Goorhuis Oude Sanderink 0-1.

Noord, achtste finale: d’Olde Veste’54 - GRC Groningen 2-0 (0-0). 63. Davy Kuurman 1-0, 82. Kuurman 2-0.

Duels dinsdag

CSV Apeldoorn plaatste zich ten koste van eersteklasser SDC Putten op de valreep voor de kwartfinale door een late goal van Jeremy Jonker. De verdediger zette in de extra tijd zelf de aanval op en schoot de bal tegendraads in de uiterste hoek.

Dat was een flinke domper voor SDC Putten en in het bijzonder derde keeper Bart de Graaf, die bij zijn basisdebuut voor rust Cem Köse en Rik Vlutters knap van scoren afhield. SDC Putten was het dichtst bij de 1-0 toen Daan Wierenga op de lat kopte. Even daarvoor miste Giovanni Hiwat een grote kans.

Op het veld van tweedeklasser Zeerobben in Harlingen was van spanning nauwelijks sprake. Favoriet Genemuiden scoorde snel via Rens van Benthem en mocht zich na een treffer van Osama Ben Kaddour al voor rust winnaar wanen. Van Benthem tekende ook voor 0-3 en miste meerdere kansen om de hattrick te completeren. Op de valreep maakte Eenkhoorn nog 0-4. De volgende tegenstander is eersteklasser Gorecht.

Oost, achtste finale: SDC Putten - CSV Apeldoorn 0-1 (0-0). 90+2. Jeremy Jonker 0-1.

Noord, achtste finale: Zeerobben - SC Genemuiden 0-4 (0-2). 5 Rens van Benthem 0-1, 36. Osama Ben Kaddour 0-2, 67. Van Benthem 0-3, 90. Martijn Eenkhoorn 0-4.

Oost, achtste finales.

VIOD - Veensche Boys 1-3, Beuningse Boys - Bon Boys (16 maart), SDC Putten - CSV Apeldoorn 0-1, Voorwaarts Twello - Berkum 2-3, Batavia’90 - Barbaros 2-0, AZSV - SC Bemmel 3-0, Overwetering - Quick’20 0-1, Juliana’31 - MVV’29 (16 maart).

Kwartfinales (8-10 april): 1 Veensche Boys - Quick’20; 2 CSV Apeldoorn - Juliana’31/MVV’29; 3 Berkum - AZSV; 4 Beuningse Boys/Bon Boys - Batavia’90.

Halve finales (6-7 mei): 1 - 4; 3 - 2.

Noord, achtste finales.

Jubbega - VKW (16 maart), ONS - Pelikaan S 4-1, Hoogeveen - Be Quick 1887 (16 maart), Gorecht - DZOH 2-1, d’Olde Veste - GRC Groningen 2-0, Zeerobben - SC Genemuiden 0-4, Twedo - Blauw Wit’34 2-8, Winsum - SVBO 2-2, SVBO wns.

Kwartfinales (8-10 april): 1 Gorecht - SC Genemuiden; 2 ONS - d’Olde Veste; 3 Blauw Wit’34 - SVBO; 4 Jubbega/VKW - Hoogeveen/Be Quick 1887.

Halve finales (6-7 mei): 4 - 1; 3 - 2.

