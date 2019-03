Berkum makkelijk naar kwartfinale, Rohda als tegenstander

De wedstrijd tussen de hoofdklasser en de Oldenzaalse derdeklasser was een schijngevecht. Berkum nam binnen vier minuten een 2-0 voorsprong door treffers van Jason Huisman en Chris van der Meulen. Via doelpunten van Chris van der Meulen, Marc van der Meulen en invaller Thom Kooke was het halverwege al 5-0. Enige tegenvaller voor de Zwollenaren was het geblesseerd uitvallen van verdediger Patrick van der Veen.