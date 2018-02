Berkum naar achtste finale bekertoernooi

Voorwaarts uit beker door strafschoppen

13 februari Voorwaarts is gestrand bij de laatste 32 ploegen in de beker. De ploeg van Kick Maatman had dinsdagavond strafschoppen nodig om zich te ontdoen van SV Blauw Wit uit Nijmegen, nadat er in de reguliere speeltijd op sportpark De Laene in Twello niet was gescoord. De Nijmegenaren namen de strafschoppen echter beter dan de thuisploeg: 4-5.