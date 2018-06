Berkum overleeft bloedstollende return tegen SteDoCo in nacompetitie net niet

Voetbalvereniging Berkum speelt ook komend seizoen in de hoofdklasse. De Zwolse club dolf - ondanks een goede uitgangspositie - in de strijd om promotie naar de derde divisie na liefst 210 minuten en een zenuwslopende penaltyreeks het onderspit tegen SteDoCo.

Van de mooie uitgangspositie die de ploeg van trainer Arno Hoekstra zich afgelopen dinsdag in de nacompetitie verschafte na een potje betonvoetbal in Hoornaar (1-2), was na een kwart thuiswedstrijd weinig over. Sterker nog, Berkum moest vol in de achtervolging door een rake kopbal van Jordey van Dam, die profiteerde van matig ingrijpen van doelman Dominic van Hoof. Nog geen tien minuten later bezorgde Jesse Wielinga SteDoCo zelfs de beste papieren voor een finaleplek door met een fraaie streep in de bovenhoek de bezoekers op een 0-2 voorsprong te zetten.

Invaller Huisman

Berkum kwam voor rust nog wel een paar keer dichtbij de aansluitingstreffer, maar tot drie keer toe lag SteDoCo-keeper Mark Smith in de weg. Ook in de tweede helft stevende de thuisploeg lange tijd af op een uitschakeling in de nacompetitie. Daar kwam ruim tien minuten voor tijd verandering in toen de van een blessure herstelde Jason Huisman na een goede combinatie met Johnsen Bacuna raak schoot in de korte hoek: 1-2.

Van der Meulens

Na de gelijke stand over twee wedstrijden bleven beide hoofdklassers ook in de verlenging in evenwicht. Dat terwijl Berkum door een presentje van de arbiter nog wel op 4-3 (over twee duels) kwam. De gemakkelijk gegeven penalty na een lichte overtreding op Chris van der Meulen werd door broer Marc benut. In de tweede helft van de verlenging trokken de sterkere Zuid-Hollanders de stand weer gelijk. Net als aan het begin van de wedstrijd was Van Dam koppend trefzeker. In de slotseconden ontsnapte Berkum al aan de genadeklap, toen SteDoCo met een fraai schot de lat raakte.

Zenuwslopend

In de penaltyreeks ging het ondanks een nieuwe voorsprong alsnog mis. Van Hoof keerde de eerste poging SteDoCo (Wesley Hollemans miste), maar doordat Hoeseb Yakob en Björn Bakker nog faalden in de zenuwslopende serie met in totaal zestien strafschoppen, speelt Berkum ook komend seizoen in de Hoofdklasse. SteDoCo, gecoacht door voormalig ADO- en Utrecht-trainer Frans Adelaar, krijgt nu twee kansen om promotie naar de derde divisie af te dwingen.