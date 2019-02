Berkum pakt ook bij DUNO D een belangrijke zege

Op een slecht bespeelbaar veld hadden beide partijen moeite om fatsoenlijk voetbal op de mat te leggen. De betere kansen waren desalniettemin voor Berkum, dat al wel snel in de achtervolging moest. Ongelukkig hands van Patrick van der Veen betekende een strafschop tegen en die werd benut door Roy Talsma. Een antwoord bleef echter niet lang uit, want via een keurige goal van Thom Kooke was het binnen vier minuten weer gelijk.

Lat en een annulering van de scheidsrechter stonden een Zwolse voorsprong daarna in de weg, waardoor het lang op een gelijkspel leek uit te draaien. Totdat Johnsen Bacuna in stelling werd gebracht en hij vijf minuten voor tijd alsnog de winnende treffer maakte. “Ja, dat is wel even lekker ja”, lacht trainer Raymond Schuurman. “We kunnen gerust stellen dat we goed uit de winterstop zijn gekomen. We hebben de wind even mee.”