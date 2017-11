Berkum pakt punt en vergeet duel snel

De nieuwkomer steekt het punt in de zak, en is blij dat de nul is vastgehouden. Maar daarmee zijn de pluspunten wel genoemd. ,,Je hebt leuke 0-0 wedstrijden en minder leuke 0-0 wedstrijden. Nou, hier was weinig aan'', zegt Hoekstra. ,,Het was van twee kanten slecht. Voetballend gezien waren we wel wat beter dan Huizen. Maar in de loop van de wedstrijd zijn we teveel mee gegaan in hun spel.''