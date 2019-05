Berkum pas laat door de knieën bij titelkandidaat Sparta

In Nijkerk wordt daarna vooral naar andere velden gekeken, waar Excelsior'31 en Staphorst het heel moeilijk hebben om de winst binnen te halen. Sparta kan zelf pas toeslaan als Berkum met tien man speelt. Yoram Zandvliet raakt aan de zijlijn geblesseerd aan de knie, en dat ziet er ernstig uit. ,,We zijn bang dat er wat kapot is in de knie’’, zegt Schuurman, die de ernstige blessure erger vindt dan de late doelpunten van Frank Heus en Donny van der Wal: 3-0.