Berkum passeert na cadeautje in Emmelooord de ‘dertig punten-grens’

De neutrale toeschouwer kon in Emmeloord niet genieten, want beide ploegen maakten er niet bepaald een feestje van. Flevo Boys had de bal, Berkum zakte in, en mede daardoor waren de mogelijkheden schaars. Bij rust was dan ook 0-0 en dat paste bij het bescheiden aantal gebeurtenissen.

Ook in de tweede helft was het matig, een doelpunt leek er niet in te zitten. Maar plots was daar na een uur een te korte terugspeelbal, die door Johnsen Bacuna werd onderschept. De Berkum-aanvaller hoef je zo’n cadeautje niet te geven en dus werkte hij de bal koelbloedig achter goalie Rodney Rosink.

Daar bleef het ook bij. Flevo Boys kreeg het maar niet voor elkaar om tot kansen te komen, terwijl Berkum het wel prima vond. De Zwollenaren kregen zelfs nog een dikke kans op 0-2, maar Bacuna lepelde de bal op de lat. Het was ook niet meer nodig, want zijn eerste goal was genoeg voor een driepunter. ,,Daarmee passeren we Flevo Boys en de dertig punten-grens. Dat was het doel”, concludeerde trainer Raymond Schuurman.