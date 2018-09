Berkum raakt tegen CSV Apeldoorn twee punten kwijt

Berkum is in de hoofdklasse een gegadigde voor de prijzen, CSV Apeldoorn niet. Die verhoudingen worden zichtbaar op het veld, zeker in de eerste helft. Als de één zich in de rust afvraagt waarom het niet 2-0 staat, zegt zijn buurman dat het 'gewoon' of 'minstens' 3-0 had moeten staan. Of nog meer.