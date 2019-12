Berkum raakt tegen tiental NSC twee punten kwijt

Het gaat mis in minuut 95. NSC heeft nog tien man in het veld staan, maar scoort toch uit een vrije trap bij de zijlijn. De bal wordt voor de goal geslingerd en teveel mensen staan vrij, waaronder doelman Jan van Willige. Via de goalie en aanvoerder Renee Troost sukkelt de bal over de lijn.

Het is loon naar werken voor NSC, dat technisch gezien de betere ploeg is maar zich enorm loopt op te winden over scheidsrechter Sahiner, die veel fluit en met gele kaarten strooit. Omdat Kevin van Essen zich verbaal niet kan inhouden moet NSC het een half uur met tien man rooien.

Berkum kan daar wel van profiteren. Na de gelijkmaker van Jonathan van Marle - discutabel vanwege de geur van buitenspel - zorgt invaller Johnson Bacuna acht minuten voor tijd met een knappe actie voor 2-1. Toch is er nooit rust in de tent bij Berkum, het mannetje over staat in de laatste lijn tegenover de gevaarlijke aanvallers van NSC. En hoewel het niet mag, gaat het daardoor toch fout.

Berkum en NSC verspelen door de remise een beetje de aansluiting met de topteams. Voor zover ze daar met een schuin oog al naar keken.