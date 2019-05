Berkum rekent af met machteloos WHC

Berkum trad zeer gehavend aan, want in totaal miste de ploeg zes basisspelers. Onder hen de broers Van der Meulen, terwijl Johnsen Bacuna op de bank begon. Desondanks stond Berkum vrij snel met 2-0 voor. Na twaalf minuten opende Jason Huisman uit een strafschop de score en weer twaalf minuten later werkte Taco Reijnen een bal lullig in zijn eigen doel.

Toch ontstond er hoop bij WHC. De gasten kwamen na een dik uur namelijk in overtal te staan, toen Yannick Kaluzi een rode kaart kreeg voorgeschoteld. De Berkum-spits raakte betrokken bij een opstootje en werd daarvoor flink gestraft. Zo moest Berkum overleven, in dit geval door flink te verdedigen, en daar slaagde het met vlag en wimpel in.

WHC trok in de tweede helft naar voren, maar echt gevaarlijk werd het allemaal niet. Jonathan van Marle kopte nog een keer gevaarlijk in, een boogbal ging nog bijna binnen, maar daar bleef het ook bij. In de slotfase schoot Mitchel Dijkhof nog wel raak, maar het kwam te laat om het echt spannend te maken.