Berkum slikt andermaal een bittere pil, maar wanhoopt absoluut niet

Broers Noah en Levi Tuasela blij met CSV Apeldoorn én elkaar

10:53 De gebroeders Noah (23) en Levi (21) Tuasela kwamen vorig jaar over van derdeklasser VIOS Vaassen, en hebben zich inmiddels beide in de basis gespeeld bij eersteklasser CSV Apeldoorn. Dankzij een 4-2 zege op Nunspeet gaan de Tuasela’s met hun club aan kop in de eerste klasse D.