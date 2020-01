Berkum snel kansloos tegen koploper Eemdijk

Bas Buimer, de topscorer van Eemdijk, maakt vanaf de strafschopstip de 0-3. De voormalig speler van Be Quick’28 versierde de strafschop zelf. Johnsen Bacuna, die heeft aangegeven nog een seizoen te blijven, kreeg daarna een goede kans op de aansluitingstreffer, maar de inzet van de aanvaller ging hoog over.

In de tweede helft ging het goed voetballende Eemdijk op dezelfde voet verder. De ploeg kreeg kansen op een grotere voorsprong, maar het was Berkum dat scoorde. Jasper van der Stouw schoot in minuut zeventig een vrije trap binnen, 1-3. Eemdijk eindigde het duel met tien man na een tweede gele kaart voor Michel Goossensen. Het slotoffensiefje van Berkum leverde daarna niets op.