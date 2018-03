Berkum strikt Kaluzi en Van der Veen

Kaluzi (24) maakte dit seizoen vier doelpunten voor Harkemase Boys in de derde divisie. In Friesland speelt hij voornamelijk aan de zijkant, maar Kaluzi wil graag in de punt van de aanval spelen. De aanvaller maakte vooral furore bij Olde Veste in het seizoen 2016/2017, hij scoorde 19 maal namens de eersteklasser. Meppeler Kaluzi kent trainer Raymond Schuurman, volgend seizoen nieuw in Berkum, nog uit een gezamenlijke periode bij Alcides.