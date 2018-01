Berkum verliest van sluw Ajax

Berkum was grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar ging minder goed met de kansen om dan de tegenstander. Tien minuten nadat Ajax met tien man verder moest vanwege een tweede gele kaart voor Bilal El Amrani scoorden de bezoekers. Clubtopscorer Stanley Akoy sneed door de Zwolse defensie als een mes door de boter en stiftte de bal bijna over doelman Dominic van Hoof. In de rebound werd het alsnog 1-2.

Berkum zette aan, gooide veel ballen in de pot, maar was het dichtst bij de 2-2 met een schot van buiten 'de zestien'. Invaller Marc Bloemendaal volleerde uit de draai en de bal ging via de vingertoppen van de Ajax-goalie tegen de lat. In blessuretijd was Bloemendaal nogmaals gevaarlijk, met een kopbal. Jasper Bremmer verzuimde om bij de tweede paal het beslissende zetje te geven.