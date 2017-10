Berkum verslaat Staphorst in levendige derby

VSCO'61 lijdt zure thuisnederlaag

19:15 Vorige week boekte VSCO'61 in de 2e klasse G een nipte zege in de slotfase, maar nu was het net andersom. Tegen Blauw Geel'55 was de ploeg uit Oosterwolde een paar minuten verwijderd van een verdienstelijk punt: 0-1.