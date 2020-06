Berkum vindt twee keepers en maakt selectie compleet met drie talenten

Naast Huib Veurink zijn Niek Bongers (24, Go Ahead Kampen) en Jelle Brouwer (33, ZAC) komend seizoen de keepers in de Zwolse selectie. Bongers speelde zes jaar bij Go Ahead in de hoofdmacht. Brouwer was al eerder twee seizoenen actief bij Berkum, maar speelde door blessures destijds weinig.