Berkum voelt zich na verlies tegen Volendam nog altijd niet helemaal veilig: ‘We hebben nog een zege nodig’

Het woordje ‘zuur’ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar na de nederlaag tegen Volendam bezigt Arno Hoekstra het terecht. ,,Een punt zat er voor ons in. Maar dat je dan nog zo het deksel op de neus krijgt is dat wel zuur.’’ De Zwollenaren maken vijf minuten voor tijd via een treffer van Bas van Wijnen een achterstand goed. Dan wordt er vanaf de aftrap op doel geschoten, springt de bal op de lat en via het lichaam van doelman Huib Veurink - die niets in de gaten heeft - in het doel. Een domper voor Berkum, Volendam doet weer mee voor de titel.