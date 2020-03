Berkum wint eindelijk weer in eigen huis

In de negentiende minuut opende Michel van Aggele de score. Vlak daarvoor miste hij nog een grote mogelijkheid, maar nu schoof de aanvaller de bal beheerst langs Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen. Van Aggele, die na dit seizoen naar competitiegenoot Putten trekt, had sowieso een belangrijke rol in het aanvalsspel van Berkum. Hij trok veelvuldig naar binnen vanaf de rechterflank, waarop Chris van der Meulen in de ontstane ruimtes dook. Chris van der Meulen scoorde vlak voor rust dan ook de 2-0, op aangeven van Silvan Karsbergen.