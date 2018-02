Berkum wint en kan naar boven kijken

Dankzij een sterke 4-1 overwinning op Excelsior’31 blijft Berkum meedraaien in de top van de hoofdklasse B. De Zwollenaren hadden het bij vlagen lastig, maar waren over de gehele wedstrijd de verdiende winnaar.

Berkum startte sterk aan de wedstrijd. De eerste twintig minuten was het de bovenliggende partij. Toch stond het na elf minuten 0-1, nadat Mirko Zwiers een afvallende vrije trap binnentikte. ,,Dat doelpunt kwam uit de lucht vallen”, sprak Marc van der Meulen na afloop. ,,Maar gelukkig herpakten we ons daarna goed.” Hoewel Excelsior ook daarna een paar keer gevaarlijk werd, was het Berkum dat met een voorsprong de rust in ging. Chris van der Meulen scoorde in de 33ste en 34ste minuut, na twee snelle aanvallen.

Excelsior’31 begon de tweede helft sterker, maar ontwikkelde nauwelijks kansen. In de 64ste minuut kreeg Berkum een strafschop, nadat Jordi Lemmens onderuit werd gehaald. Excelsior-aanvoerder Amanuel Isa kreeg daarna zijn tweede gele kaart, vanwege commentaar op de scheidsrechter. ,,Die rode kaart veranderde de situatie”, gaf trainer Arno Hoekstra na afloop toe. Marc van der Meulen benutte de strafschop, en Excelsior kon met tien man geen vuist meer maken. ,,We hadden dat overwicht beter moeten benutten. We konden er makkelijk nog twee of drie maken”, sprak Hoekstra. Uiteindelijk was het Jeroen van Brummen die in de 82ste minuut de eindstand bepaalde op 4-1.

Dankzij deze overwinning komt Berkum tot op twee punten van Excelsior, met een wedstrijd minder gespeeld. ,,We blijven nu in de top-5”, zei Marc van der Meulen tevreden. ,,Daarmee kunnen we naar boven blijven kijken.”